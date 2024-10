POL-PIKIB: Diebstahl von Brennholz - Zeugen gesucht

Dreisen (ots) - Am Sonntag, dem 13.10.2024, befuhren gegen 14.30 Uhr zwei PKW die B 47 von Marnheim in Richtung Dreisen. An der Steigung vor der Ortslage von Dreisen, setzte der hintere PKW trotz durchgezogener mittleren Fahrbahnmarkierung und unzureichender Sicht auf den Gegenverkehr zum Überholen an. Da nun während des Überholvorganges Gegenverkehr nahte, zog der Überholende nach rechts, obgleich sich dort noch der ...

mehr