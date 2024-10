Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht

Dreisen (ots)

Am Sonntag, dem 13.10.2024, befuhren gegen 14.30 Uhr zwei PKW die B 47 von Marnheim in Richtung Dreisen. An der Steigung vor der Ortslage von Dreisen, setzte der hintere PKW trotz durchgezogener mittleren Fahrbahnmarkierung und unzureichender Sicht auf den Gegenverkehr zum Überholen an. Da nun während des Überholvorganges Gegenverkehr nahte, zog der Überholende nach rechts, obgleich sich dort noch der Überholte, ein 71-jähriger Fahrer eines PKW Ford Fusion, befand. Obwohl auch der Fahrer des Ford nach rechts auf den Grünstreifen auswich, stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. An dem Ford entstand an der vorderen linken Fahrzeugseite ein Schaden (geschätzt ca. 1500.-EUR), sodass an dem PKW des Verursachers, vermutlich ein PKW VW, an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden entstanden sein müsste.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder Verursacher geben können, insbesondere der/die Fahrer/in des entgegenkommenden Fahrzeuges, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell