Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Donnerstagabend, 12.09.2024, kam es zwischen 19:00-19:15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in 67304 Eisenberg (Pfalz) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Kirchheimbolanden sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum im Bereich der Richard-Wagner-Straße in Eisenberg einen weißen PKW gesehen haben. Bei dem Fahrzeug habe es sich um eine Kombi-Limousine älteren Baujahrs gehandelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06952/911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell