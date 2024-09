Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, dem 01.09.2024, befuhr gegen 18.40 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die L 386 aus Richtung Rockenhausen kommend, in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. In Höhe des Parkplatzes beim Drosselfels fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 50-jähriger PKW-Fahrer vom Parkplatz auf die L 386 in Richtung Kirchheimbolanden auf. Hierbei übersah er offensichtlich den herannahenden Kradfahrer, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der 22-jährige kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 386 voll gesperrt werden.

