POL-PIKIB: 2. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden (ots) - Am Sonntag, dem 01.09.2024, befuhr gegen 18.40 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die L 386 aus Richtung Rockenhausen kommend, in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. In Höhe des Parkplatzes beim Drosselfels fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 50-jähriger PKW-Fahrer vom Parkplatz auf die L 386 in Richtung Kirchheimbolanden auf. Hierbei übersah er offensichtlich den herannahenden Kradfahrer, sodass beide ...

mehr