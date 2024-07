Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schuppentür aufgebrochen: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Goch (ots)

Am Dienstag (23. Juli 2024) kam es zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr an der Gocher Straße in Goch zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter drangen auf ein Grundstück an der genannten Örtlichkeit vor und beschädigten dort eine Schuppentür. Aus dem Schuppen entwendeten die Täter insgesamt fünf Wochenmarktschirme sowie eine Pressluftflasche und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell