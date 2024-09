POL-PIKIB: abgebranntes Leichtkraftrad auf Radweg

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Am Donnerstagabend, 12.09.2024, kam es zwischen 19:00-19:15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in 67304 Eisenberg (Pfalz) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten ...

mehr