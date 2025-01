Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell / Wohnhausbrand

Zum Brand eines Wohnhauses mit vier Wohnparteien in der Waldburger Straße in Amtzell rückten am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes aus.

Die Wehrleute begannen umgehend mit den Löscharbeiten an dem Haus, aus dem schon bald Flammen aus den Geschossen und dem Dach schlugen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Brand auf ein angrenzendes Bürogebäude übergriff.

Mehrere Bewohner, die sich glücklicherweise noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von Rettungskräften versorgt. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge erlitten sie keine Verletzungen.

Eine Bewohnerin musste aufgrund eines Schocks in eine Klinik gebracht werden.

Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an und werden voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern. Während der Einsatzmaßnahmen bleibt die Ravensburger Straße und die Waldburger Straße gesperrt.

Zur Brandursache gibt es aktuell noch keine Hinweise. Das Wohnhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Den ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag belaufen.

Das Brandobjekt musste durch die Polizei für weitere Ermittlungen beschlagnahmt werden. Die laufenden polizeilichen Brandermittlungen werden darüber entscheiden, ob zur Feststellung der Brandursache ein Gutachter hinzugezogen wird.

Um die Unterbringung der Bewohner des Brandobjektes kümmerte sich die verständigte und vor Ort anwesende Bürgermeisterin der Gemeinde Amtzell.

