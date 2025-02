Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten / B30

Tödlicher Verkehrsunfall

Aus bislang unbekannter Ursache kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 74-jähriger Mazdafahrer auf der B30, Höhe Egelsee, von der Fahrbahn ab und kollidierte im Wald mit einem Baum, als er von Weingarten in Richtung Bad Waldsee fuhr. Ein Zeuge meldete gegen 04:45 Uhr, dass er einen beschädigten Pkw neben der Fahrbahn im Wald festgestellt habe. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Beamten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der Fahrer des Mazdas zum Unfallzeitpunkt angeschnallt und es waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für mehrere Stunden einseitig gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Weingarten

Polizeirevier mit Silvesterrakete beschossen

In den frühen Sonntagmorgenstunden haben bislang unbekannte Täter das Polizeirevier Weingarten mit einer Silvesterrakete beschossen. Einen riesen Schreck bekamen die Beamten des Polizeireviers Weingarten, als gegen 03:00 Uhr ein Gegenstand an das Fenster flog und im Hof explodierte. Als die Beamten nachsahen, stellten sie Teile einer abgefeuerten Silvesterrakete im Innenhof des Reviers fest. Trotz einer sofortigen Fahndung im Bereich des Polizeireviers konnten bislang keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Nach ersten Einschätzungen der Beamten entstand am Gebäude kein Schaden.

