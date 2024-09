Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kind durch Handy abgelenkt

Landau (ots)

Am 17.09.2024 befuhr gegen 16:30 Uhr ein 24-jähriger Mazda-Fahrer die Paul-von-Denis-Straße in Fahrtrichtung Cornichonstraße in Landau. Plötzlich trat ein 11-jähriges Kind auf die Fahrbahn, welches sich zuvor hinter einem geparkten Fahrzeug befand. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Das Kind wurde glücklicherweise lediglich leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW Mazda entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nach Angaben von Zeugen soll das Kind zum Unfallzeitpunkt durch ein mitgeführtes Handy abgelenkt gewesen sein.

