Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl von Fahrradteilen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.09.2024 - 17.09.2024) kam es in Landau in der Neustadter Straße / Ecke Nordring zu einem besonders dreisten Diebstahl von Fahrradteilen. Hierbei wurde durch unbekannte Täter ein Mountainbike angegangen. Dieses befand sich auf einem Fahrradträger, welcher an einem Fahrzeugheck eines geparkten VW-Transporters angebracht war. Entwendet wurde hierbei die komplette Vordergabel inklusive Vorderrad und Lenker. Bei der Vordergabel des Mountainbikes handelte es sich um ein auffälliges, rotes Modell der Marke "Marzocchi". Zusätzlich war auf der Vordergabel auch der Markenname "Somber" angebracht. Am unteren Teil der Vordergabel war zudem ein spezielles Teil einer Federvorrichtung (Marke: "Secos") angebracht, welches laut dem Geschädigten in Deutschland sehr selten verbaut ist. Auch die Griffstücke des Lenkrades waren auffällig rot. Die Schadenhöhe beträgt circa 2000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

