Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Geschäft

Meiningen (ots)

Bislang unbekannter Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen in ein Einkaufszentrum in der Berliner Straße in Meiningen ein. Im Inneren angelangt machten sie sich an einem Geschäft zu schaffen. Sie drangen gewaltsam ein, begaben sich zum Tresen und entwendeten neben Zigaretten auch noch eine vierstellige Summe Bargeld. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von mindestens 3.500 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0293843/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

