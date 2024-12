Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.12.2024) zwischen 14:20 Uhr und 18:13 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft über das Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der John-Lennon-Straße in Steinheim an der Murr. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Täterschaft durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurde Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden am Inventar wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell