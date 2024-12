Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg BAB8/ BAB81: Auffahrunfall am Stauende mit 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.12.2024) kam es um 23:23 Uhr am Autobahndreieck Leonberg auf der Überleitung von München kommend in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Hierbei erkannte der 63-jährige Lenker eines Fords das Stauende zu spät und fuhr einem 50-jährigen BMW-Lenker auf. Beim zuvor eingeleiteten Ausweichversuch kollidierte der Auffahrende zusätzlich mit der Leitplanke. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von je 15.000 Euro. Ob Schaden an der Leitplanke entstand ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell