Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen verschafften sich am Donnerstag (12.12.2024) zwischen 07:45 Uhr und 23:00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Bebenhäuser Straße in Ludwigsburg. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und machten sich mit mehreren Kosmetikartikeln aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt. Die ...

