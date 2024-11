Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW kommt von der Straße ab

Rothselberg (ots)

Unfallursache "abgefahrene Reifen". Am Dienstagabend fuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW auf der Landstraße von Kollweiler in Richtung Rothselberg. Beim Überholen eines LKW geriet er auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass die Hinterreifen des heckgetriebenen Unfallfahrzeuges kein Profil mehr aufwiesen. Dies dürfte in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der BMW des Mannes wurde beim Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkte rechnen. |pilek

