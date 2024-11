POL-PDKL: Unfall mit Sachschaden

Ramstein-Miesenbach (ots) - Zahlreiche Verkehrsverstöße hat die Landstuhler Polizei am Samstagmorgen bei Verkehrskontrollen an der Einmündung der K79 in die L356 festgestellt. In der Zeit zwischen 10:00 und 12:30 Uhr überwachten die Beamten insbesondere die Beachtung des Stoppschilds, welches an der Einmündung für Linksabbieger in Richtung Mackenbach gilt. In der Vergangenheit kam es an der Stelle bereits häufig zu ...

mehr