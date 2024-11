Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Viele Verstöße bei Stoppschildkontrolle auf der L356

Ramstein-Miesenbach (ots)

Zahlreiche Verkehrsverstöße hat die Landstuhler Polizei am Samstagmorgen bei Verkehrskontrollen an der Einmündung der K79 in die L356 festgestellt.

In der Zeit zwischen 10:00 und 12:30 Uhr überwachten die Beamten insbesondere die Beachtung des Stoppschilds, welches an der Einmündung für Linksabbieger in Richtung Mackenbach gilt. In der Vergangenheit kam es an der Stelle bereits häufig zu Verkehrsunfällen, bei denen zum Teil auch Menschen verletzt wurden.

Insgesamt hielten 31 Fahrerinnen und Fahrer nicht wie vorgeschrieben an der Einmündung. Vier Personen hatten während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und in einem weiteren Fall wurde die vorgeschriebene Sehhilfe nicht getragen. Es wurden jeweils Verwarnungsgelder im Bereich zwischen 10 Euro für die Missachtung des Stoppschildes und 30 Euro für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes erhoben. Darüber hinaus wurden an 8 Fahrzeugen kleinere Mängel festgestellt und deshalb Mängelberichtsverfahren eingeleitet. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell