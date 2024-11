Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht auf Restaurantparkplatz

Ramstein-Miesenbach (ots)

Der Beifahrer eines Pkw hat am Abend des 16.11.2024 auf dem Parkplatz des Restaurants McDonald's Am Koehlwäldchen in Ramstein ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Im Zeitraum zwischen 22:20 und 22:55 Uhr parkte ein dunkler BMW mit KUS-Kennzeichen auf dem Gelände des Schnellrestaurants. Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen stieß ein unbekannter Mitfahrer des BMW mit der hinteren Beifahrertür an einen daneben geparkten braunen Pkw der Marke Seat. Die Beifahrertür und der dazugehörige Außenspiegel des Seat wurden dabei beschädigt. Die Schadenshöhe belief sich auf circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 06371/8050 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de) |pilan

