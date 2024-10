Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Wohnmobil

Neuss (ots)

Am Samstag (19.10.), gegen 07:23 Uhr, hörte eine Zeugin an der Straße "Meertal" in Neuss verdächtige Geräusche. Sie konnte beobachten, wie eine unbekannte Person über ein Dach in ein Wohnmobil einstieg. Sie rief die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort eine Person in dem Wohnmobil feststellen und sprachen diese aus dem Wohnmobil. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz.

Nach ersten Erkenntnissen brach er die Dachluke auf und durchsuchte das Fahrzeug. Er wurde festgenommen und einer Wache zugeführt.

Vor Ort berichtete eine weitere Person, dass er am Freitag (18.10.), gegen 16:00 Uhr, Glassplitter hinter seinem Wohnwagen am Pliniusweg in Neuss aufgefunden habe. Er konnte eine aufgebrochene Dachluke feststellen.

Tatzusammenhänge prüft das Kriminalkommissariat 14, welches zu beiden Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen hat.

Sollten Bürgerinnen und Bürgern verdächtige Beobachtungen machen oder Hinweise geben können, nimmt die Polizei diese gerne entgegen. Die Polizei ist 24/7 unter der Rufnummer 02131-3000 und in akuten Notfällen unter der 110 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell