Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeuge beobachtet mutmaßliche Fahrraddiebe

Dormagen (ots)

Am Samstag (19.10.) konnte ein Zeuge, gegen 17:40 Uhr, am Willy-Brandt-Platz zwei Männer beobachten, welche versuchten, zwei Fahrräder zu entwenden. Als der Zeuge die beiden Unbekannten ansprach, ließen sie von den Fahrrädern ab und gingen in Richtung der dortigen Haltestelle. Dort nahmen sie ein Fahrrad an sich, welches an der Haltestelle lehnte und stiegen mit dem Fahrrad in einen Bus, welcher in Richtung Haberlandstraße fuhr. Einer der Männer soll eine grüne und der andere Mann eine dunkle Jacke getragen haben.

Gegen 18:55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen erneut an der Tatörtlichkeit erschienen seien und sich nun an der Bushaltestelle aufhalten würden. Die beiden Männer konnten an der Bushaltestelle angetroffen werden. In ihren Rucksäcken konnte entsprechendes Werkzeug aufgefunden werden. Ebenso lehnte ein Fahrrad neben den Tatverdächtigen an der Bushaltestelle. Die beiden ukrainischen Männer im Alter von 41 Jahre und 48 Jahre aus Dormagen wurden festgenommen und einer Wache zugeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell