Bietigheim-Bissingen: Unbekannte Person flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen für ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, das sich eine noch unbekannte Person am Freitag (13.12.2024) kurz nach 09:00 Uhr mit der Polizei geliefert hat. Die unbekannte Person war am Steuer eines schwarzen BMW Cabrios der 6er-Baureihe auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs und überholte dort eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei mit überhöhter Geschwindigkeit. An der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord verließ der BMW die Autobahn und fuhr, verfolgt von der Streifenwagenbesatzung, weiter auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Dabei überholte der Unbekannte einen Pkw rechts, beschleunigte stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter. In Bietigheim missachtete der Unbekannte an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Freiberger Straße / Poststräßle das Rotlicht einer Ampel und raste weiter. Die Streifenwagenbesatzung musste aus Sicherheitsgründen die Verfolgung abbrechen und verlor den BMW daher aus den Augen. Die Verkehrspolizeiinspektion ermittelt gegen die unbekannte Person wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und der weiteren Fahrtstrecke des BMW in Bietigheim-Bissingen machen können. Insbesondere werden auch Verkehrsteilnehmende gesucht, die möglicherweise durch die rücksichtslose Fahrweise des unbekannten BMW-Fahrers gefährdet wurden. Um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de wird gebeten.

