Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Auf Werkzeuge hatten es offenbar noch unbekannte Personen abgesehen, die zwischen Donnerstag, 12.12.2024, 19:00 Uhr und Freitag, 13.12.2024, 06:00 Uhr in eine Schule in der Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz eingebrochen sind. Die Unbekannten verschafften sich Zugang in das Schulgebäude und hebelten mehrere Türen auf. Sie entwendeten aus einer Werkstatt verschiedene Werkzeuge, Maschinen und Geräte in noch unbekanntem Wert und machten sich unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise an Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

