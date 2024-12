Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: 84-Jähriger wird Opfer falscher Polizeibeamter

Ludwigsburg (ots)

Als Polizeibeamte gaben sich noch unbekannte Täter aus, als sie am Donnerstag (12.12.2024) gegen 18.30 Uhr einen 84-jährigen Gerlinger anriefen. Sie machten dem Senior durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass sie einer Einbrecherbande auf der Spur seien und bereits einen Täter haben festnehmen können. Da dieser der Polizei gegenüber angegeben habe, dass der 84-Jährige über Gold verfüge, müsse dieses nun auf Fingerspuren untersucht werden. Nach einem etwa einstündigen Telefonat mit den falschen Polizeibeamten, erschien ein Mann bei dem Senior zu Hause, der sich als verdeckter Ermittler ausgab und sich dessen Gold zeigen ließ. Unter dem Vorwand, dieses nun an seinem Pkw auf Fingerspuren überprüfen zu müssen, nahm er es mit und kehrte nicht wieder zurück. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich Forchenrain in Gerlingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell