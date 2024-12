Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81

BAB8

Autobahnkreuz Stuttgart: Staubildung am Autobahnkreuz Stuttgart aufgrund von Betonteilen auf der Fahrbahn - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Heute (13.12.2024) meldeten Verkehrsteilnehmende gegen 11:30 Uhr mehrere etwa faustgroße Steine oder Betonteile auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) in Fahrtrichtung Singen. Die Stelle befindet sich direkt am Autobahnkreuz Stuttgart. Dort führt die BAB 8 über die BAB 81.

Seit Eingang der Meldung versuchen Einsatzkräfte von Polizei und Autobahnmeisterei zu klären, ob die Betonteile von dem Brückenbauwerk stammen oder einen anderen Ursprung haben.

Zur Durchführung der Arbeiten ist die BAB 81 in Fahrtrichtung Singen gesperrt, der Verkehr wird in diese Richtung über einen Überleitungsfahrstreifen der BAB 8 aus München kommend in Richtung Singen geleitet. Infolge dessen hat sich ein Stau auf der B14 / BAB 831 gebildet. Auch auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Kreisstraße 1055 (alte B14) haben sich etwa 2 km Stau in Fahrtrichtung Sindelfingen / Anschlussstelle Sindelfingen-Ost gebildet. Auf der BAB 8 aus Richtung München kommend gibt es im Bereich der Überleitung zur BAB 81 in Fahrtrichtung Singen ebenfalls einen Rückstau.

Aktuell ist noch unklar, wie lange die Sperrung aufrecht erhalten werden muss. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs ist mit einer Ausweitung der Staus zu rechnen.

Medienschaffende werden gebeten, sich für Auskünfte zum Zustand der Fahrbahn und des Brückenbauwerks an die Pressestelle der Autbahn GmbH zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell