POL-LB: Steinheim an der Murr: Wohnungseinbrecher von Bewohner gestört und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (12.12.2024) mutmaßlich kurz nach 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Böll-Straße in Steinheim an der Murr. Im Wohnhaus begannen Sie damit, Räume zu betreten und Schränke zu durchwühlen. Mutmaßlich wurden Sie durch einen nach Hause kommenden Bewohner gestört, weshalb sie die Flucht ergriffen. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand lediglich eine Spardose mit Bargeld. Ein Zeuge sah gegen 17:15 Uhr zwei Männer von dem Grundstück rennen, bei denen es sich mutmaßlich um die Einbrecher handelte. Einer der Männer trug eine braune Jacke und eine schwarze Mütze. Der zweite Mann war mit dunkelblauer Arbeitskleidung mit leuchtenden Elementen bekleidet und trug ebenfalls eine schwarze Mütze. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Einbruch und den flüchtenden Personen machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

