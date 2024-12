Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen hatten es zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (12./13.12.2024) auf einen Kindergarten in der Robert-Bosch-Straße in Rutesheim abgesehen. Dort hebelten Sie eine Tür auf und durchwühlten in den Räumlichkeiten mehrere Schränke. Mutmaßlich da über Nacht kein Bargeld im Kindergarten aufbewahrt wird, suchten die Unbekannten schließlich ohne Diebesgut das Weite. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Rutesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

