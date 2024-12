Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Mehrere Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.12.2024) trieben noch unbekannte Täter in einem Wohngebiet östlich der Hessigheimer Steige in Gemmrigheim ihr Unwesen. Die Unbekannte brachen mutmaßlich am frühen Abend, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in gleich zwei Wohnhäuser ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume sowie Mobiliar. In beiden Fällen wurde Schmuck im Wert von je mehreren Hundert Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Tel. 0800 1100225 sowie die E-Mail-Adresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zur Verfügung.

