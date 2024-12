Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der K1051

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (11.12.2024) gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße 1051 bei Steinenbronn ereignete. Ein 78 Jahre alter Audi-Lenker wollte von einem Feldweg aus nach links in Richtung Steinenbronn auf die Kreisstraße einbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen von links kommenden 24 Jahre alten Lkw-Lenker und kollidierte mit diesem. Sowohl der 24-Jährige als auch ein 17 Jahre alter Beifahrer im Lkw wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell