POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unbekannte brechen in drei Firmen ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (11.12.2024) trieben bislang unbekannte Einbrecher in der Max-Eyth- und der Öffinger Straße in Aldingen ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Lagerräumen einer Autowerkstatt sowie eines benachbarten Gebrauchtwagenhandels. In beiden Fällen brachen die Täter hierzu ein Fenster auf. Im Anschluss zerstörten sie die Eingangstür eines naheliegenden Imbisses, um auch in diesen eindringen zu können. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen entwendeten die Täter nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

