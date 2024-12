Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Magstadt wurde am Dienstag (10.12.2024) Opfer von dreisten Dieben. Zunächst klingelte gegen 12.00 Uhr ein noch unbekannter Mann, der eine Art Sanitäterjacke trug, bei der Seniorin und gab an, Spenden für ein Hospiz zu sammeln. Als die 84-Jährige ihm einen 20-Euro-Schein geben wollte, lehnte der Unbekannte ab und verwies darauf, dass die Spende vom Konto abgebucht werden würde. Daraufhin setzten die beiden sich gemeinsam an den Esstisch und der Täter erhob persönliche Daten der Geschädigten, die sie mit einer Unterschrift auf einem Tablet bestätigen sollte. Plötzlich klingelte eine zweite Person und gab sich als Kollege aus. Beide baten um ein Glas Wasser. Als beide die Wohnung der Seniorin wieder verlassen hatten, fiel ihr das Fehlen eines Briefumschlages mit Bargeld auf.

Beide Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Der erste wird als ca. 180 cm groß mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Der zweite soll etwa 170 cm groß gewesen sein und kurze schwarze Haare haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang im Bereich Kniebisstraße und Warmbronner Straße in Magstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell