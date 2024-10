Polizei Bielefeld

POL-BI: Tresor aus Hotel gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Montag, 21.10.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Hotel an der Gütersloher Straße, in Höhe Sommerstraße, ein und entwendeten einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach der unbekannte Täter zwischen 19:15 Uhr am Sonntag, 20.10.2024, und 06:10 Uhr am Montag, 21.10.2024, in das Hotel ein. Aus einem Büro entwendete der Einbrecher einen Tresor und flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen und zum Verbleib des Tresors beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

