LPI-EF: 20.000 Euro an Betrüger verloren

Sömmerda (ots) - Die Sömmerdaer Polizei nahm am Samstag einen 28-Jährigen fest, gegen den zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlagen. Der Mann hatte u. a. im letzten Jahr versucht, in Sömmerda einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, um dort seine Haftstrafen von über zwei Jahren zu verbüßen. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

