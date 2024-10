Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradfahrer - drei Stürze auf regennasser Fahrbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- BAB 33- Senne- BAB 2- Herford- Am Montag, 21.10.2024, stürzte ein Kradfahrer beim Befahren eines Kreisverkehrs. Am Dienstag, 22.10.2024, kamen ein Motorradfahrer und eine Fahrerin im Bereich der Autobahn Auf- sowie Abfahrt zu Fall.

Ein 18-jähriger Bielefelder befuhr am Montag, gegen 14:35 Uhr, mit seinem Motorrad Suzuki die Potsdamer Straße in Richtung Heeper Straße. Er fuhr in den Kreisverkehr der Straße Alter Postweg und rutschte beim Verlassen des Kreisverkehres auf regennasser Fahrbahn weg. Der 18-Jährige kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Heute Morgen, 22.10.2024, kam eine 18-jährige Kawasaki-Fahrerin aus Verl gegen 08:25 Uhr auf der feuchten Fahrbahn im Kurvenbereich zu Fall. Bei dem Sturz, in der Auffahrt zur A 33 in Richtung Osnabrück, erlitt sie leichte Verletzungen. Ein Abschleppwagen barg das Motorrad.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer bremste seine Kawasaki gegen 09:50 Uhr in der A 2 Ausfahrt Herford Ost ab, geriet dabei ins Schleudern und kam anschließend zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad transportierte ein Abschleppwagen ab.

Die Polizei erinnert: Denken Sie daran, Ihre Fahrweise (nicht nur als Motorradfahrer) den Witterungsbedingungen, Licht- und Straßenverhältnissen anzupassen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell