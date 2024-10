Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher fliegt bei Verkehrskontrolle auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Polizisten stoppten am Sonntagnachmittag, 20.10.2024, einen Sprinter auf der Elsa-Brändström-Straße. Bei der Kontrolle des polizeibekannten Fahrers stießen die Beamten auf diverse Delikte.

Gegen 15:55 Uhr kontrollierten Polizisten einen Sprinter-Fahrer auf der Elsa-Brändström-Straße. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr, der von dem führerscheinlosen 45-jährigen Bielefelder ausging. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Zudem ermittelten die Polizisten, dass der Sprinter in der Zeit von Freitag, 18.10.2024, bis Sonntag, 20.10.2024, gestohlen wurde. Der Täter war in ein Büro am Lobetalweg, in Höhe Eckardsheimer Straße, eingebrochen. Dort hatte er dann einen Fahrzeugschlüssel und das dazugehörige Fahrzeug entwendet.

Am Sprinter befanden sich außerdem gestohlene Kennzeichen, die zu einem Audi gehörten.

Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun für das Fahren unter Alkoholeinfluss, das Fahren ohne Fahrerlaubnis, den Kfz-Diebstahl, den Kennzeichenmissbrauch und den Einbruch verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell