POL-HH: 240402-3. Zwei Zuführungen nach Raubdelikt in Hamburg-Billstedt

Tatzeit: 01.04.2024, 12:43 Uhr; Tatort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Ostermontag haben zwei Georgier (37,42) einen Mann in einem Restaurant bestohlen. Die beiden Tatverdächtigen konnten im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden und müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Der spätere Geschädigte (36) befand sich zur Tatzeit mit einem Bekannten (32) in einem Billstedter Restaurant, als er von einem hinter ihm sitzenden Mann den Griff in seine Jackentasche bemerkte. Dabei gelangte der Dieb in den Besitz eines höheren dreistelligen Geldbetrages.

Als der Täter mit einem Begleiter die Lokalität nun verließ, wurden sie vom 36-Jährigen verfolgt und dabei beobachtet, wie sie in einen in der Querstraße geparkten Pkw einstiegen. Der Geschädigte versuchte noch, die beiden Flüchtigen an der Abfahrt zu hindern, konnte dieses letztendlich auch durch die Gegenwehr der beiden Georgier nicht verhindern.

Der Bestohlene offenbarte sich einem in der Nähe befindenden Angestellten im Polizeidienst des Polizeikommissariats 43, woraufhin sich eine Sofortfahndung mit annähernd zehn Funkstreifenwagenbesatzungen und einem Diensthundeführer ergab.

Im Zuge der Fahndung konnte das Fahrzeug in der Litzowstraße in Hamburg-Wandsbek von einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgenommen werden.

Die Insassen des Pkw reagierten allerdings nicht auf die gezeigten Haltesignale und flüchteten weiter. Dabei missachteten sie unter anderem eine rote Ampel und fuhren in den Gegenverkehr. Kurze Zeit später verließen die Männer das Auto und versuchten, sich durch Weglaufen ihrer Festnahme zu entziehen. Nach wenigen Metern konnten die Beamtinnen und Beamten beide Personen einholen und vorläufig festnehmen. Anschließend wurden sie zum Polizeikommissariat 37 transportiert.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die weiteren Maßnahmen und ordnete gegen die Georgier eine erkennungsdienstliche Behandlung an. Darüber hinaus stellten sie unter anderem das Auto, einen Fiat Punto, ein Messer sowie noch mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Gegen den 42-Jährigen wurde außerdem eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen angeordnet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 37- und 42-Jährige dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Ein Erlass eines Haftbefehles durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen dauern an.

