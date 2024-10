POL-BI: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem PKW vom Unfallort geflüchtet

Bielefeld (ots) - SSC/Bielefeld-Sennestadt- Am Montagabend, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 22jähriger Bielefelder mit seinem Opel Astra die Morsestraße in Fahrtrichtung Paderborner Straße. In seinem Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrer im Alter von 15, 17 und 17 Jahren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die drei Mitfahrer wurden ...

