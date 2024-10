Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten stellen Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Sonntags, 20.10.2024, fassten Polizisten einen Sprayer.

Gegen 05:20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Unbekannten, der offensichtlich in einer der Röhren des OWD-Tunnels ein Graffiti sprüht. Einem Streifenwagen, der auf dem OWD in Richtung Eckendorfer Straße fuhr, kam unmittelbar vor der Südröhre des Tunnels ein Mann entgegen und lief in Richtung Boulevard. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden nach einigen Metern stellen. Der angetrunkene 31-jährige Bielefelder gab an, die Sprühdose gefunden und daraufhin ein Graffiti gesprüht zu haben. Am Tatort konnte die Sprühdose sowie zwei frische Graffitis festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.

