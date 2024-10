POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 42. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Täter ließ bei einem Einbruch in Herford seinen Rucksack mit einem Zugticket und zwei Belehrungen aus dem Polizeigewahrsam Bielefeld zurück. Der Mann mit einem festen Wohnsitz in Niedersachsen, hatte zuvor in Bielefeld einen Einbruchsversuch und einen Einbruch begangen. In der Nacht auf Freitag, 11.10.2024, versuchte ein drogenabhängiger 26-jähriger Mann aus dem ...

