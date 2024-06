Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach versuchter schwerer Brandstiftung

Rostock (ots)

Nach einer versuchten schweren Brandstiftung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, sucht die Rostocker Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr wurde eine Zeugin auf Brandgeruch in einer Pizzeria in der Ulmenstraße 30 aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Durch umgehend eingeleitete Löschmaßnahmen konnte eine weitere Brandentwicklung verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen konnte eine männliche Person beim Verlassen des Brandortes beobachtet werden. Diese sei anschließend am Ende der Baustelle Ulmenstraße auf den Beifahrersitz eines dunklen Pkw gestiegen und habe sich mit mindestens einer weiteren Person in Fahrtrichtung Maßmannstraße vom Brandort entfernt. Die Person wird als männlich, ca. 170cm groß sowie dunkel gekleidet beschrieben.

Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen (06.06.2024) zwischen 02:30 - 02:45 Uhr im Bereich der Ulmenstraße/ Ecke Fritz-Reuter-Straße bzw. Arno-Holz-Straße Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können. Auch Zeugen, die im Tatzeitraum einen dunklen, mit zwei Personen besetzten Pkw wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung sowie Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell