Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saaldorf (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 07.35 Uhr, befuhr der 66-jährige Fahrer eines PKW die B 90 von Bad Lobenstein kommend in Richtung Saaldorf. An der dortigen Baustellenampel musste der Mann verkehrsbedingt halten. Aufgrund der Schneelast fiel in diesem Moment ein Baum auf das Fahrzeug. Der Fahrer zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

