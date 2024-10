Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher lässt persönliche Dokumente am Tatort

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Täter ließ bei einem Einbruch in Herford seinen Rucksack mit einem Zugticket und zwei Belehrungen aus dem Polizeigewahrsam Bielefeld zurück. Der Mann mit einem festen Wohnsitz in Niedersachsen, hatte zuvor in Bielefeld einen Einbruchsversuch und einen Einbruch begangen.

In der Nacht auf Freitag, 11.10.2024, versuchte ein drogenabhängiger 26-jähriger Mann aus dem niedersächsischen Hohnhorst in einen Kiosk am Kesselbrink einzubrechen. Eine Zeugin informierte gegen 00:50 Uhr die Polizei und behielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei im Blick. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

Einen Tag später brach er gegen 05:55 Uhr in eine Gaststätte an der Teutoburger Straße, in Höhe der Webereistraße, ein. Dort nahm er Bargeld und elektronische Geräte an sich. Im Zuge der Fahndung konnten die Polizei den Einbrecher in der Bahnhofstraße antreffen. Er wurde erneut vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

In der Nacht auf Sonntag, 13.10.2024, wollte der 26-Jährige augenscheinlich zurück nach Hannover. Zuvor brach er jedoch in die Stadtbibliothek in Herford ein. Dort ließ er seinen Rucksack mit einem Zugticket, die Belehrungen aus dem Polizeigewahrsam in Bielefeld und seine Jacke zurück.

Aufgrund seines festen Wohnsitzes lagen bislang keine Haftgründe vor. Er muss sich nun für die Taten verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell