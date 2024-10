Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Super-Recognizer aus Leipzig erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Leipzig- Nach der Veröffentlichung von Lichtbildern, mit der die Polizei Bielefeld einen Tatverdächtigen suchte, meldete sich ein Super-Recognizer der Polizei Leipzig und lieferte die entscheidenden Informationen.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung beim LKA und der Presseveröffentlichung suchte die Polizei Bielefeld einem Täter, der aus einem geparkten Zulieferfahrzeug Pakete mit hochwertiger Elektronik gestohlen hatte https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5887000

Ein Kollege und Super-Recognizer aus Leipzig wurde auf die Fahndung aufmerksam und konnte der Polizei Bielefeld mit den Personalien des Unbekannten behilflich sein. Der Super-Recognizer verglich das Foto des Tatverdächtigen mit den in der polizeilichen Datenbank hinterlegten Lichtbildern, erkannte den Mann und übermittelte so der Polizei Bielefeld die Informationen zu dem 62-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

