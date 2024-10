POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täter mit Fotos gesucht

Bielefeld (ots) - CS / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 12.10.2024, brach ein 41-Jähriger in mehrere Kellerräume eines Wohnhauses in der Finkenstraße ein. Durch Zeugenhinweise und Videoaufzeichnungen konnte der Tatverdächtige im Umfeld des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen 04:30 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung in der Finkenstraße ...

