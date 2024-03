Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeieinsatz in der Innenstadt - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße und Bebelstraße 28.03.2024, 22.50 Uhr bis 29.03.2024, 09.20 Uhr

In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg. In diesem Zusammenhang wurden zwei Männer (20 und 25 Jahre) und eine 25 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes am Donnerstagabend wurde die Wohnung des 25-Jährigen in der Wolfsburger Innenstadt aufgesucht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden zufällig Gegenstände gesichtet, die nach erster Inaugenscheinnahme geeignet waren, als Sprengvorrichtungen zu dienen. Nach Einschätzung der Gefährlichkeit durch Fachkräfte musste von einer durch die Gegenstände hervorgerufenen Gefahrensituation für Anwohner ausgegangen werden.

Der Wohnungsinhaber und eine 25-jährige Besucherin wurden daraufhin in der Wohnung vorläufig festgenommen. Ein 20 Jahre alter Mann war beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits über ein Fenster auf das Dach des Mehrfamilienhauses geflüchtet.

Das Wohnhaus sowie ein Nachbarhaus wurde umgehend durch Einsatzkräfte evakuiert und Spezialeinheiten sowie Entschärfer angefordert.

Der 20-Jährige konnte im weiteren Verlauf mit einer Drehleiter von dem Dach geborgen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund weiterer Erkenntnisse wurde am Freitagmorgen eine weitere Wohnung in der Bebelstraße durchsucht werden. Dafür mussten weitere Wohnungen evakuiert werden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden verschiedene Beweismittel sichergestellt.

Die Gefahrensituationen wurden nach umfangreichen Sicherungsmaßnahmen beseitigt. Im Anschluss konnten alle evakuierten Anwohner zurück in ihre Wohnungen.

Die Friedrich-Ebert-Straße war bis etwa 09.20 Uhr gesperrt. Teile der Bebelstraße mussten während der Durchsuchungsmaßnahmen gesperrt werden.

Die Hintergründe des Fundes sind derzeit nicht bekannt.

Es wurden gegen alle Tatverdächtigen Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

