Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Ford Kuga entwendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Unbekannte stahlen zwischen Montag, 14.10.2024, und Mittwoch, 16.10.2024, im Wacholderweg zwei Fahrzeuge.

Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, parkte ein Bielefelder seinen grauen Ford Kuga, Baujahr 2019, im Wachholderweg, nahe der Straße Baumheide. Dienstagmorgen, um 07:30 Uhr, stellte er den Diebstahl des Fahrzeugs mit Bielefelder Kennzeichen fest und erstattete eine Strafanzeige.

Ein 59-Jähriger bemerkte am Mittwochnachmittag, dass sein weißer Ford Kuga, der am Wacholderweg, nahe der Straße Rabenhof, geparkt stand, entwendet worden ist. An dem PKW, Baujahr 2019, befanden sich Bielefelder Kennzeichen. Montagmittag hatte der Ford noch in der Parkbox gestanden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell