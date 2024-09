Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Lkw und Pick-up kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Klein-Lkw und ein Pick-up sind am Donnerstag (26.09.24) auf der B474 in Welte kollidiert. Gegen 5.05 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer aus Dülmen im seinem Pick-up die K44 aus Fahrtrichtung Rorup kommend und beabsichtigt nach links auf die B474 in Fahrtrichtung Dülmen abzubiegen. Zur gleichen Zeit war der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Recklinghausen auf der B474 in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs. Er wollte die Kreuzung überqueren, als es zum Zusammenstoß kam.

Der Autofahrer sowie der Lkw-Fahrer und sein 49-jähriger Mitfahrer aus Herten kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die B474 war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

