POL-COE: Billerbeck/Vorstellung neuer Bezirksbeamter

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (26.09.24) in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Lüdinghauser Straße eingebrochen. Gegen 2.05 Uhr hebelten sie eine Schiebetür auf. Durch das Alarmsystem gestört, flüchteten die Täter. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um ...

