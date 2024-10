Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Raubversuch gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Die Polizei sucht Personen, die am Mittwoch, 16.10.2024, im Bereich An der Reegt einen Raub bemerkt beziehungsweise andere Beobachtungen gemacht haben.

Eine 60-jährige Bielefelderin war um 09:45 Uhr zu Fuß auf dem Fußgängerüberweg von der Straße An der Reegt in Richtung Apfelstraße unterwegs. Sie trug dabei ihren Rucksack auf dem Rücken. Unvermittelt riss jemand von hinten an ihrem Rucksack, so dass die Bielefelderin mitsamt ihrem Rucksack zu Boden stürzte. Das Opfer sah die dunkel gekleidete Person ohne Beute mit einem grünen E-Scooter flüchten.

Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell