Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autofahrerin wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 10.09.2024, gegen 08:00 Uhr, auf der K 6336 zwischen Nordschwaben und Minseln hat sich eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 18-jährige war mit ihrem Kleinwagen ins Schleudern geraten und eine Böschung hinuntergerutscht. Der Pkw kam an einem Baum zum Stehen. Die leicht verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 2000 Euro.

